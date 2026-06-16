اعتراف إسرائيلي متصاعد بتدهور مستمر منذ “يوم الطوفان"

منذ أحداث 7 أكتوبر وما تبعها من تطورات عسكرية وأمنية واسعة، بدأ داخل المؤسسة الإسرائيلية يظهر خطاب أكثر وضوحًا حول وجود حالة تدهور مستمرة وممتدة، لم تعد تُعامل كأزمة عابرة بل كتحول عميق مسّ مستويات متعددة في الدولة.

على المستوى الأمني والعسكري، برزت اعترافات بوجود خلل كبير في منظومة الإنذار المبكر، وضعف في القدرة على التنبؤ أو منع الهجمات في وقتها. كما ظهرت مشاكل في التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، ما انعكس على أداء الجيش في الساعات الأولى من الحدث، وأدى إلى اهتزاز نظرية “الردع” التي بُني عليها الأمن الإسرائيلي لعقود طويلة. ومع استمرار العمليات، ظهرت تحديات إضافية في إدارة الحرب على أكثر من جبهة، ما زاد من تعقيد المشهد العسكري.

في الداخل الإسرائيلي، انعكست الأزمة على المستوى السياسي بشكل واضح، حيث تصاعدت الخلافات بين مكونات الحكومة والمؤسسة الأمنية حول طريقة إدارة الحرب وأهدافها، إضافة إلى غياب تصور موحد لشكل “اليوم التالي”. هذا الوضع خلق حالة من الارتباك السياسي، وفتح الباب أمام انتقادات داخلية متزايدة طالت القيادة وطريقة اتخاذ القرار.

كما امتدت آثار هذا التدهور إلى المجتمع الإسرائيلي نفسه، حيث تصاعدت حالة القلق والانقسام الداخلي، بالتوازي مع الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن استمرار الحرب، واستدعاء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط لفترات طويلة.

اقتصاديًا، أدت الحرب إلى ضغوط واضحة على الاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة توقف أو تراجع نشاط قطاعات مختلفة، وارتفاع كلفة العمليات العسكرية بشكل كبير، إضافة إلى الأعباء المالية المتزايدة على الموازنة العامة. هذا إلى جانب التأثير غير المباشر على بيئة الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.

دوليًا، واجهت إسرائيل تراجعًا ملحوظًا في صورتها ومكانتها نتيجة طول أمد الحرب واتساع آثارها الإنسانية، ما أدى إلى زيادة الضغوط السياسية والدبلوماسية عليها، وفتح جبهات انتقاد في أكثر من عاصمة ومنصة دولية.

في المحصلة، ما يتم الحديث عنه داخل إسرائيل اليوم لا يبدو مجرد أزمة مرتبطة بحدث عسكري، بل حالة تدهور مركبة كشفت نقاط ضعف بنيوية في المنظومة الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأعادت طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الردع الإسرائيلي وقدرته على إدارة الصراعات طويلة الأمد