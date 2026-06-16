أنصار الله لـ"الرسالة نت": غزة أولوية مركزية لدى اليمن ومحور المقاومة رغم التحديات

أكد حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، أن قطاع غزة والقضية الفلسطينية يمثلان أولوية مركزية لدى اليمن وجميع دول وفصائل محور المقاومة، مشددًا على أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية يتقدم لدى اليمن حتى على العديد من القضايا الوطنية الداخلية.

وقال الأسد لـ"الرسالة نت" إن المواقف اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني تنطلق من مبادئ دينية راسخة وقيم أخلاقية وإنسانية، مؤكدًا أن اليمن سيواصل دعم وإسناد أهالي غزة في مواجهة العدوان والحصار.

وأضاف أن الشعب اليمني وقيادته يمتلكون الاستعداد لمواصلة مساندة الفلسطينيين ونصرتهم مهما بلغت التضحيات، معتبرًا أن الوقوف إلى جانب غزة واجب ديني وأخلاقي وإنساني لا يمكن التخلي عنه.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله على أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات اليمن ومحور المقاومة، مؤكدًا استمرار الدعم السياسي والشعبي والميداني للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.