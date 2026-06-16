التربية: استكمال الاستعدادات لعقد "التوجيهي" بمشاركة نحو 89 ألف طالب داخل الوطن وخارجه

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي استكمال معظم الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، المقرر انطلاقها يوم 20 يونيو/حزيران الجاري، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، صادق الخضور، إن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات والتنسيقات مع مختلف الجهات الشريكة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشيراً إلى تخصيص 545 قاعة امتحان في مختلف المحافظات، فيما يبلغ عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام ما بين 88 و89 ألف طالب وطالبة.

وأوضح الخضور أن نحو 35 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة سيتقدمون للامتحانات إلكترونياً بالكامل خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 29 يونيو الجاري، فيما استكملت الوزارة التجهيزات التقنية لـ2200 طالب من أبناء القطاع الموجودين خارج غزة، والذين سيؤدون الامتحانات إلكترونياً في 46 دولة عبر المدارس الفلسطينية المعتمدة.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس، ستُعقد الامتحانات وفق الجدول المعتاد حتى 8 يوليو/تموز المقبل، على أن يقتصر الامتحان الإلكتروني على مادة التربية الدينية، إضافة إلى امتحانات القرآن الكريم وأحكام العلوم الشرعية.

وأشار الخضور إلى أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات في مديريتي القدس وضواحيها يبلغ نحو 6300 طالب وطالبة، مؤكداً الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة لهم.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي للامتحانات، أكد أن الوزارة تتبنى نهجاً تدريجياً في هذا المجال، موضحاً أن التطبيق الكامل للامتحانات الإلكترونية لا يزال يواجه تحديات تتعلق بطبيعة بعض المباحث العلمية واللغات التي تتطلب إجابات كتابية مباشرة.

وأضاف أن مراكز التصحيح أصبحت جاهزة للعمل، حيث ستبدأ عمليات التصحيح مباشرة بعد كل امتحان، فيما ستتم عملية تصحيح مادة التربية الدينية إلكترونياً بالكامل.

وطمأنت الوزارة الطلبة وعائلاتهم بأن أسئلة الامتحانات رُوعيت فيها الظروف الاستثنائية التي مر بها الطلبة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن مستوى الأسئلة سيكون متوسطاً وبما يحقق مصلحة الطلبة.

كما ثمّن الخضور جهود الشركاء والمؤسسات المساندة، من البلديات والشرطة والدفاع المدني والوزارات المختلفة ووسائل الإعلام، لدورهم في دعم وإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.