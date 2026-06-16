سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن أماكن امتحانات الثانوية العامة 2026 ومواعيد استلام بطاقات الجلوس

تُعلن سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية عن بدء توزيع بطاقات أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة الفلسطينية (الدورة الأولى لعام 2026) المتواجدين في جمهورية مصر العربية القادمين من قطاع غزة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، في المدارس المخصصة وفق الفرع الدراسي لكل طالب.

وتؤكد السفارة أن كل طالب سيتقدم لامتحانات الثانوية العامة في المدرسة التي يستلم منها بطاقة رقم الجلوس، وذلك وفق التوزيع الآتي:

أولاً: طلبة الفرع العلمي (إناث)�مدرسة الشهيد كريم يحيى هلال الرسمية المتميزة للغات، الكائنة في زهراء مدينة نصر بجوار ساحة (2) بمدينة نصر.�

الموقع:�https://maps.app.goo.gl/6pnxmrAQMYCgY8nGA

ثانياً: طلبة الفرع الأدبي (إناث)مدرسة الدكتور عبد العزيز السيد الثانوية، الكائنة في 43 شارع حلمي حسن علي، الحي الثامن، مدينة نصر.�

الموقع:�https://maps.app.goo.gl/9bgR96bDidr4eXGk6

ثالثاً: طلبة الفرع العلمي (ذكور)�المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، الكائنة في شارع الطاقة بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.

�الموقع:�https://maps.app.goo.gl/ZvxVS6wCNznMsbmR6

رابعاً: طلبة الفرع الأدبي (ذكور)، وطلبة فرع الريادة والأعمال (ذكور وإناث)، وطلبة الفرع الشرعي (ذكور وإناث)، وطلبة الفرع الصناعي (ذكور وإناث)، وطلبة الاقتصاد المنزلي (إناث)�مدرسة الملك فهد الثانوية بنين، الكائنة في شارع فتح الله علام – المنطقة الثامنة – مدينة نصر.�

الموقع:�https://maps.app.goo.gl/yFAmc29sKr6a7GWN7

وتفيد السفارة بأن توزيع بطاقات أرقام الجلوس سيبدأ في المدارس الأربع المذكورة يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.

وعليه، يرجى من جميع الطلبة الذين سبق لهم تعبئة استمارات أرقام الجلوس لدى السفارة الحضور شخصيًا إلى المدرسة المخصصة لهم لاستلام بطاقة رقم الجلوس، مع إبراز أصل إثبات الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة الفلسطينية (الدورة الأولى) لطلبة قطاع غزة المتواجدين حاليًا في جمهورية مصر العربية ستُعقد بالتزامن مع موعد انعقادها في فلسطين، وذلك خلال الفترة من السبت 20 يونيو 2026 وحتى الأربعاء 8 يوليو 2026.

كما ستبدأ جلسات الامتحان يوميًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولن يُسمح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان بعد هذا الموعد .. لذا، يرجى من جميع الطلبة الالتزام بالحضور إلى مقر الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بنصف ساعة على الأقل.

وأكدت السفارة أنها تتابع، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، كافة إجراءات الاستعداد والإشراف والمتابعة الخاصة بلجان الامتحانات، بما يضمن توفير الظروف المناسبة لأبنائنا الطلبة.

وتعرب سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن خالص شكرها وتقديرها لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا ومؤسساتٍ، على ما تبذله من جهود متواصلة للتيسير على أبناء شعبنا الفلسطيني ودعم مسيرته التعليمية والأكاديمية، في ظل ما تعرض له الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته، وفي مقدمتها قطاع التعليم، من تدمير ممنهج وإبادة استهدفت الإنسان والمؤسسات والبنية التعليمية على حد سواء.

كما تُثمّن السفارة دور القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وحرصهما على مواصلة دعم ومساندة أبنائنا الطلبة، وتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية وبناء مستقبلهم العلمي والمهني، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.