حزب الله يعلن استهداف قوة (إسرائيلية) مدرعة جنوب لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عن تنفيذ عمليات تصدٍّ لتحركات عسكرية (إسرائيلية) في محيط بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان، مؤكدة اندلاع اشتباكات مع قوات مدرعة خلال التقدم باتجاه أطراف البلدة.

وذكرت في بيان عسكري أنها رصدت قوة (إسرائيلية) تضم جرافة ودبابتين من طراز "ميركافا" أثناء تحركها من منطقة حمى أرنون – الكمّاشة باتجاه منطقة المعبر، حيث جرى استهدافها بصواريخ موجهة وطائرات مسيّرة انقضاضية، ما أدى إلى تراجعها عن التقدم.

وأضافت أنه عقب انسحاب القوة الأولى، تم رصد تعزيزات إسرائيلية إضافية مؤلفة من خمس دبابات "ميركافا" وأربع آليات عسكرية، مشيرة إلى استهدافها بصليات صاروخية وقذائف مدفعية، مع استمرار المواجهات حتى لحظة إصدار البيان.

وأكدت المقاومة أنها "مستمرة في الدفاع عن الأرض والسكان في ظل تجاوزات العدو الإسرائيلي"، معتبرة أن ما يجري يأتي في إطار منع إسرائيل من تحقيق أهدافها داخل الأراضي اللبنانية.