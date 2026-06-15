حماس ترحب بالتفاهم الإيراني الأمريكي وتدعو لإنهاء العدوان على غزة

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، بالاتفاق المعلن بشأن مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أنه يمثل إنجازاً لإيران في مواجهة الضغوط والتحديات.

وقالت الحركة، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، إنها تتقدم بالتهنئة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً، معربة عن تقديرها بصمود إيران وتمسكها بحقوقها ومصالحها الوطنية، الأمر الذي أسهم -وفق البيان- في إفشال محاولات فرض الإملاءات ومشاريع الهيمنة في المنطقة.

وأعربت حماس عن أملها في أن يشكل الاتفاق خطوة تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأن ينعكس إيجاباً على مختلف ملفات المنطقة، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وإنهاء الاعتداءات والانتهاكات بحق لبنان وسائر الجبهات.

وأكدت الحركة أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يظل مرتبطاً بوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء سياسات التجويع والتهجير بحق الفلسطينيين، مشددة على ضرورة معالجة ما وصفته بجذور الصراع والمتمثلة في استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وجاء موقف حماس في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، في خطوة يُنظر إليها على أنها قد تفتح الباب أمام ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة.