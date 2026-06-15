"معهد الهيكل" يعلن ولادة بقرة حمراء في الجليل ويعتبرها "إشارة إلهية"

أعلن "معهد الهيكل"، الذي يُعد المظلة الرئيسة لمنظمات الهيكل، عن ولادة بقرة حمراء في إحدى مزارع إنتاج الحليب بمنطقة الجليل، مؤكداً أنها تستوفي المواصفات الواردة في النصوص التوراتية. وربط المعهد بين ولادتها والظروف الحالية، مشيراً إلى أنها جاءت "في ظل الحرب في الشمال"، وهو ما اعتبره أتباعه دلالة ذات طابع ديني.

وتكتسب هذه البقرة أهمية خاصة لدى منظمات الهيكل، إذ تختلف عن البقرات الخمس التي استُوردت من ولاية تكساس الأميركية عام 2022، لكونها وُلدت داخل فلسطين المحتلة. ويُنظر إلى ذلك باعتباره تجاوزاً لأحد الاعتراضات الحاخامية التي أُثيرت سابقاً بشأن البقرات المستوردة، والتي تمثلت في أنها لم تولد داخل ما يُعرف بـ"أرض إسرائيل" وفق المفهوم التوراتي.

وتعتبر منظمات الهيكل أن البقرة الحمراء تمثل ركناً أساسياً في طقوس "التطهر من نجاسة الموتى"، وهو ما تراه شرطاً دينياً ضرورياً لتوسيع نطاق مشاركة المستوطنين في اقتحامات المسجد الأقصى. وبحسب هذا التصور، فإن عملية التطهر لا تتم إلا باستخدام رماد بقرة حمراء يُخلط بالماء وفق الرواية التوراتية.

ومنذ عام 1986، يخصص "معهد الهيكل" برنامجاً للبحث عن بقرة حمراء تستوفي الشروط المطلوبة، وقد أعلن في أكثر من مناسبة العثور على بقرات مرشحة، إلا أن أياً منها لم يحقق جميع المواصفات عند بلوغه العمر المحدد. وتشمل هذه الشروط أن تكون البقرة قد تجاوزت عامها الثاني، وأن يكون لونها أحمر بالكامل دون عيوب أو إصابات، وألا تكون قد وَلدت أو حُلِبت أو استُخدمت في أعمال الزراعة أو رُبط عليها حبل.

ولتعزيز هذا المسار، أنشأ المعهد ما يُسمى "المعهد القومي للبقرة الحمراء"، الذي يتابع حالة البقرة الجديدة. غير أن المشكلة الأولى التي واجهت القائمين عليه تمثلت في قيام صاحب المزرعة بثقب أذنها لوضع علامة تعريفية، وهو ما اعتُبر مخالفة للشروط التوراتية. وسارع فريق المعهد إلى إزالة العلامة بعد أيام قليلة، ويواصل مراقبة تعافي الأذن للتأكد من عدم ترك أي أثر قد يؤثر على مطابقة البقرة للمواصفات المطلوبة.

وأطلق المعهد على البقرة اسم "تميمة"، تعبيراً عن التفاؤل بإمكانية استيفائها جميع الشروط مستقبلاً، كما نظم حلقات دراسية خاصة لمتابعة حالتها ومناقشة مدى توافقها مع المعايير الدينية التي يضعها.