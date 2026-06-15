الفصائل تسلم الوسطاء بالقاهرة ردها على خارطة طريق "ميلادينوف"

سلمت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة السبت ردها الرسمي للوسطاء حول خارطة الطريق المقدّمة من قِبل رئيس مجلس السلام، "نيكولاي ميلادينوف".

وأكدت الفصائل والقوى الفلسطينية أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي الجاد لوقف حرب الإبادة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المأساوية التي يعيشها شعبنا.

وشددت على ضرورة إلزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكلٍ كامل وغير مجزأ وفقاً لما جاء في ردها.

وفي هذا السياق، طالبت قوى الفصائل الوسطاء والضامنين بضرورة التزام الاحتلال بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى دون انتقائية أو تسويف، ووقف شامل وكامل لجميع العمليات العسكرية في القطاع، وتطبيق البروتوكول الإنساني فوراً، بما يضمن تدفق المساعدات، وفتح كافة المعابر بشكلٍ دائم ومستدام لإنهاء الحصار، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، ودخول اللجنة الإدارية وتمكينها من ممارسة مهامها لخدمة أبناء شعبنا، والبدء الفوري في خطة الإعمار.

وأعلنت قوى الفصائل بقاءها في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة التطورات الميدانية والسياسية، وتكثيف جهودها لضمان الاستجابة للمطالب المشروعة التي تكفل رفع المعاناة عن شعبنا في القطاع.

وأعربت الفصائل عن خالص تقديرها وعميق امتنانها للجهود الدؤوبة والمخلصة التي بذلها الوسطاء، ممثلين في مصر وقطر وتركيا، في متابعة الرد وتبادل الأفكار والحلول مع الفصائل، وصولاً إلى مساعيهم المستمرة لوقف الحرب وإنهاء معاناة شعبنا.