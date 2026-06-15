الواقع يقهر الوهم: إسرائيل تواجه هزيمتها الأكبر من داخلها

بينما يراهن العالم على تفاؤل حذر بشأن الاتفاق الأمريكي-الإيراني في سويسرا، تغرق إسرائيل في نعي ذاتي لم تشهد له مثيلاً. الصحف الإسرائيلية الكبرى تصف ما حدث بـ"الفشل الذريع" و"هزيمة سياسية أكبر من أي انتصار عسكري". حتى معاريف تقول: "زئير الأسد انتهى إلى مواء قطة".

لكن المفاجئ ليس الهزيمة ذاتها، بل الاعتراف الصريح بأن إسرائيل أوقعت نفسها فيها. نتنياهو يتهم ترمب بالتخلي عنه، والمعارضة تتهم نتنياهو بالفشل، والجميع يتشاحن على كراسي الكنيست بينما الحقيقة الأكبر أن الخطر القادم من الداخل أشدّ مما يهددها من الخارج.

أليس هذا هو الشعار الأمريكي ذاته: "انقذوا إسرائيل من نفسها"؟

عندما تتحول الأوهام إلى حقائق، وعندما يُباع الاستقلال عن أمريكا كوهمٍ انتخابي، وعندما يصرّ القادة على أن النصر المطلق ممكن—تكون النتيجة حتمية: هزيمة تليق بحجم الغرور