الضفة الغربية تشتعل.. اقتحامات وحرائق تطال مسجداً ومركبات في رام الله

تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة تصعيداً ميدانياً متواصلاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في ظل اتساع رقعة الاقتحامات والاعتداءات التي طالت خلال الساعات الأخيرة مناطق متعددة، وأسفرت عن أضرار في الممتلكات وتوترات أمنية في عدد من المحافظات.

ففي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات لبلدات وقرى عدة، تزامناً مع اعتداءات متصاعدة من قبل مستوطنين في مناطق مجاورة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا قرية برقا شرق رام الله، حيث أضرموا النار في مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور، كما قاموا بتحطيم أبواب المسجد ومحاولة إحراقه عبر إشعال النيران عند مدخله، قبل أن ينجح الأهالي في السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة عقب الهجوم، وسط حالة من التوتر الشديد في محيط القرية.

وفي سياق متصل، شهدت قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله مواجهات بعد أن هاجم مستوطنون فلسطينيين أثناء توجههم إلى أراضيهم الزراعية جنوب القرية، حيث رشقوهم بالحجارة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات في المكان، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي دون تسجيل إصابات أو تنفيذ اعتقالات.

كما أقدم مستوطنون على تنفيذ اعتداء جديد في بلدة دير دبوان شرق رام الله، حيث أضرموا النار في مركبتين بشكل كامل، إضافة إلى تحطيم مركبتين أخريين في منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة، ما تسبب بأضرار مادية واسعة.

وفي موازاة ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله، وجابت آلياتها العسكرية شوارعهما بشكل استفزازي، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى اللحظة. جنوب الضفة الغربية،

أفادت مصادر محلية باقتحام مستوطنين لمحيط قرية رابود التابعة لمدينة دورا في الخليل، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة،

في إطار سلسلة تحركات عسكرية متزامنة في أكثر من محور. وفي نابلس، وثق معلم في مدرسة جالود شمال المدينة قيام مستوطنين بإحراق غرفة داخل المدرسة وكتابة عبارات عنصرية على جدرانها، في اعتداء أثار حالة من الغضب والاستنكار في صفوف الأهالي.

وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى تسجيل ارتفاع حاد في وتيرة هجمات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة، بمعدل يصل إلى نحو 6 هجمات يومياً، تتسبب بأضرار مادية أو إصابات، إلى جانب نزوح آلاف الفلسطينيين خلال العام الجاري نتيجة الاعتداءات المتكررة، وقيود الحركة، وهدم المنازل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد أوسع تشهده الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تتواصل الاقتحامات اليومية لمدن وبلدات فلسطينية، إلى جانب عمليات اعتقال ومداهمات واعتداءات متكررة على الممتلكات والأراضي الزراعية، فضلاً عن توسع اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة. وتحذر مصادر محلية من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والانفجار الميداني في عدة مناطق، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة .