شهيدة ومصابون بقصف وسط القطاع والاحتلال يواصل خروقاته

استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، الإثنين، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في محيط مسجد عبد الرحمن بن عوف غربي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته بعدة مناطق في القطاع.

وقال مراسلنا إن المواطنة نادية كمال عياش، استشهدت، فيما أصيب عدد من المواطنين بقصف من مسيرة إسرائيلية ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي، عمليات نسف لمنازل، شرقي قطاع غزة.

وفي خانيونس، أفاد مراسلنا بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي المدينة، وسط قصف مدفعي مستمر.

وذكر أن جيش الاحتلال وسع ما تسمى بالمنطقة الصفراء، بتقديم المكعبات غرب مدينة خانيونس، وذلك استمرارًا لهذه الخروقات لليوم الثاني.

وبين أن مسيرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف ومنخفض في أجواء مدينة خانيونس.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء أكثر من 981 شهيدًا وإصابة المئات.