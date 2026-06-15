قاسم: قرارات عباس حول الانتخابات استمرار لاستفراد السلطة بالنظام السياسي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، مساء الأحد، إن القرارات التي يصدرها الرئيس الفلسطيني حول الانتخابات هي استمرار لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي.

وشدد قاسم، في تصريح صحفي، على أن هذه القرارات محاولة لتكييف كل الخطوات لتناسب فقط القيادة التي تحكم السلطة وتؤسس لاستمرار الواقع المشوه والمتردي الذي يعيشه النظام السياسي.

وأضاف أن هذا السلوك يتنافى مع كل دعوات إصلاح النظام السياسي على أسس وطنية وضمن توافق وطني واسع ناتج عن حوار حقيقي يمنع تدخل الأطراف الخارجية في تشكيل مؤسسات الوطنية.