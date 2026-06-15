إعلان وقف لإطلاق النار بين إيران الولايات المتحدة على كل الجبهات

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وقال شريف إن الوسطاء سيعملون، مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، فيما ستُعقد مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق يوم 19 حزيران/ يونيو في سويسرا.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن موافقة طهران على مذكرة التفاهم جاءت بعد إدراج مطالبها النهائية في النص، مؤكداً أن القوة العسكرية الإيرانية والتهديدات التي وجهتها بلاده أسهمت في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وأضاف أن مذكرة التفاهم لا تعني الثقة بالولايات المتحدة، مشدداً على أن إيران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال رصد أي خروقات من الطرف الآخر.

وأوضح المسؤول الإيراني أن مفاوضات إضافية ستُعقد خلال فترة تمتد 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي، لافتاً إلى أن نص مذكرة التفاهم سيُنشر بعد التوقيع الرسمي عليها.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران سينتهي اعتباراً من الليلة، بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق والإعلان عن الإنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وفي أعقاب الإعلان عن الاتفاق، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3%، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".