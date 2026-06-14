تقرير لجنة التحقيق الأممية.. ثغرات منهجية وإنصاف "منقوص" للفلسطينيين

في وقت تتصاعد فيه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة وتزداد حدة الجدل الدولي حول آليات المساءلة القانونية، أصدرت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة تقريراً يسلط الضوء على جُملة من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.

وتضمن التقرير الذي صدر في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري، سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية، منها سياسات الاستيطان والتهجير القسري وتصاعد عنف المستوطنين وارتكاب المجازر، في حين أنه تجاهل حجم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة على مدار أكثر من عامين ونصف.

ورأى خبراء في القانون الدولي أن التقرير يشكّل توثيقاً مهماً للانتهاكات الإسرائيلية، لكنه لم ينجح في تحقيق إنصاف كامل للشعب الفلسطيني، نتيجة غياب المعالجة القانونية والسياسية لجذور الصراع واستمرار الاحتلال الجاثم على الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أنه ساوى بين الجلاد (الاحتلال) والضحية (الشعب الفلسطيني).

وقال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية برام الله د. رائد بدوية، إن التقرير يمثل خطوة مهمة من حيث توثيق الانتهاكات الواقعة على المدنيين الفلسطينيين وتسليط الضوء على تصاعد عنف المستوطنين وعلاقته المباشرة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تأكيده وجود نمط ممنهج من الممارسات التي تؤدي إلى التهجير القسري والتوسع الاستيطاني.

وأوضح بدوية في حديثه لموقع "الرسالة نت"، أن التقرير يعكس في الوقت ذاته توجهاً سائداً داخل منظومة الأمم المتحدة يقوم على معالجة الانتهاكات ضمن إطار حماية المدنيين بغض النظر عن هوية الفاعل، الأمر الذي يجعله أقرب إلى المقاربة الحقوقية والإنسانية منه إلى المقاربة السياسية والقانونية المرتبطة بحالة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.

وبيّن أن التقرير أنصف الفلسطينيين جزئياً من خلال اعترافه بوجود انتهاكات إسرائيلية واسعة النطاق، وتسليطه الضوء على عنف المستوطنين، وتناوله قضايا الاستيطان والتهجير القسري والإفلات من العقاب، إلا أنه لم ينصفهم بصورة كاملة لأنه لم يضع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره السبب الجذري لكافة الانتهاكات، كما لم يتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها حالة استعمار استيطاني مستمرة، ولم يمنح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكانة التي يستحقها في إطار القانون الدولي.

وأشار إلى أن التقرير ركز على نتائج الاحتلال وما يترتب عليه من انتهاكات أكثر من تركيزه على البنية القانونية والسياسية التي أنتجت هذه الانتهاكات، معتبراً أن الاستيطان والتهجير والعنف ضد الفلسطينيين ليست أحداثاً منفصلة، بل جزء من منظومة احتلال متكاملة.

ولفت بدوية إلى أن من أبرز الثغرات المنهجية في التقرير تعامله مع الانتهاكات الإسرائيلية والانتهاكات المنسوبة للفصائل الفلسطينية ضمن إطار واحد، رغم أن القانون الدولي يميز بين قوة احتلال تتحمل التزامات قانونية محددة وشعب واقع تحت الاحتلال يتمتع بحق تقرير المصير.

كما انتقد التقرير لعدم استناده بصورة أوسع إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ودعا إلى إنهائه، مشيراً إلى أن التقرير كان بإمكانه توظيف هذا الأساس القانوني بشكل أكبر في بناء استنتاجاته.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي تتهم بعض التقارير الدولية بالمساواة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني، أكد بدوية أن القانون الدولي لا يساوي بين قوة احتلال تسيطر على الأرض والسكان والموارد وبين شعب خاضع للاحتلال ومحروم من حقه في تقرير المصير، موضحاً أن الإشكالية تكمن في غياب التسلسل القانوني الذي يحدد المسؤولية الأساسية عن استمرار النزاع والانتهاكات الناجمة عنه.

وختم بدوية بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي في مثل هذه التقارير يكمن في الانتقال من المقاربة الحقوقية التقليدية إلى مقاربة قانونية وسياسية تأخذ بعين الاعتبار حقيقة وجود شعب واقع تحت الاحتلال، وتتعامل مع هذا الواقع بوصفه الإطار الأساسي لفهم جميع الانتهاكات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، أكد أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي محمد مهران أن التقرير تضمن معطيات موثقة مهمة، لكنه وقع في خطأ منهجي وقانوني جسيم من خلال مساواة المحتل بالشعب الواقع تحت الاحتلال.

وأوضح مهران لـ "الرسالة نت"، أن التقرير وثّق وقائع خطيرة تشمل اعتداءات المستوطنين على الأطفال الفلسطينيين واختطافهم وإساءة معاملتهم، إضافة إلى ممارسات عنف ضد النساء والفتيات، كما أشار إلى عشرات حالات القتل والعنف الجسدي في قطاع غزة.

واعتبر أن إقرار التقرير بمسؤولية الاحتلال الأولية عن أفعال المستوطنين واعتبار هذه الاعتداءات نتيجة مباشرة لسياسات إسرائيلية داعمة لها يمثل اعترافاً مهماً بالمسؤولية القانونية لدولة الاحتلال.

إلا أنه انتقد وضع حركة حماس في مقابل متساوٍ مع دولة الاحتلال، مؤكداً أن القانون الدولي يفرق بشكل جوهري بين قوة احتلال تمتلك جيشاً نظامياً وتفرض سيطرتها على شعب محتل منذ عقود، وبين شعب يخضع للاحتلال ويسعى لنيل حقه في تقرير المصير. وأضاف أن تجاهل هذا الفارق القانوني يؤدي إلى إضعاف السياق القانوني الذي يحكم القضية الفلسطينية.

وأشار مهران إلى أن أكثر ما يثير القلق في التقرير هو وصف الفلسطينيين بأنهم محاصرون بين قوات الاحتلال وحكم حماس، بما يوحي بتماثل الطرفين في الطبيعة والمسؤولية، في حين أن "إسرائيل" تُعد وفق القانون الدولي قوة احتلال تخضع لكامل أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، بينما تختلف المسؤولية القانونية لأي طرف غير حكومي عنها بصورة جوهرية.

واتفق الخبيران على أن إنصاف الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق عبر التقارير التوثيقية وحدها، بل يحتاج إلى خطوات عملية وآليات مساءلة ملزمة.

ورغم الملاحظات القانونية حول التقرير، إلا أن الخبيران أكدا أنه يشكل رسالة مهمة إلى المجتمع الدولي بشأن ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرين إلى أن تحقيق العدالة للفلسطينيين يتطلب معالجة أصل المشكلة المتمثل في استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير والسيادة على أرضه وموارده.