أزمات غزة تتفاقم وسط استمرار القيود على المساعدات والمعابر

يواصل قطاع غزة مواجهة أزمة إنسانية غير مسبوقة في ظل استمرار الحصار والقيود المفروضة على المعابر الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لمئات آلاف السكان الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء والوقود، إلى جانب الانهيار المتواصل في الخدمات الصحية والكهرباء والبنية التحتية الأساسية.

وبينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية يوما بعد الآخر، تؤكد المؤسسات الدولية والإغاثية أن المساعدات التي تصل إلى القطاع لا تزال بعيدة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.

وتشير المعطيات الإنسانية إلى أن حجم المساعدات التي تدخل غزة لا يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، حيث ينص الاتفاق على إدخال نحو 600 شاحنة يوميا إلى القطاع، إلا أن عدد الشاحنات التي يسمح بدخولها فعليا لا تزيد عن 150 شاحنة يوميا فقط، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ما يعكس فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية وما يتم توفيره على أرض الواقع.

معاناة تتفاقم

وتتجلى آثار هذا النقص الحاد في مختلف مناحي الحياة، حيث تواجه آلاف الأسر صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب. كما تعاني المرافق الصحية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة.

ويقول المواطن أيمن عودة إن أسرته تواجه ظروفا معيشية قاسية نتيجة قلة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المنطقة التي يقيم فيها. ويوضح أن أفراد عائلته باتوا يعتمدون على كميات محدودة جدا من المواد الغذائية التي لا تكفي لتلبية احتياجاتهم اليومية خاصة في ظل ارتفاع أعداد النازحين داخل الخيمة الواحدة وتراجع فرص الحصول على مصادر دخل.

ويضيف عودة: "نقص المساعدات انعكس بشكل مباشر على حياة أطفاله الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الغذاء المتوازن والمياه النظيفة، مشيرا إلى أن العائلة تضطر أحيانا لتقليص عدد الوجبات اليومية بسبب شح المواد الغذائية وعدم انتظام وصول المساعدات الإغاثية إلى المنطقة".

ويؤكد أن استمرار هذا الواقع يزيد من معاناة أسرته يوما بعد الآخر، لافتا إلى أن السكان ينتظرون وصول المساعدات لساعات طويلة دون ضمان الحصول على احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يفاقم مشاعر القلق والخوف من المستقبل، خاصة مع استمرار الأزمة الإنسانية واتساع رقعة الاحتياج بين السكان.

وفي موازاة أزمة الغذاء، يواجه المرضى والجرحى وأصحاب الاحتياجات الخاصة تحديات كبيرة في الحصول على العلاج المناسب في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتأخر سفر أعداد كبيرة منهم لتلقي العلاج خارج القطاع.

وتؤكد عائلات المرضى أن العديد من الحالات الصحية تتدهور مع مرور الوقت نتيجة عدم توفر العلاج أو تعذر الوصول إلى المستشفيات المتخصصة.

كما تستمر معاناة مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في الخيام ومراكز الإيواء المنتشرة في مختلف مناطق القطاع حيث تفتقر هذه المراكز إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة. ويواجه النازحون أوضاعا صعبة بسبب الاكتظاظ ونقص المياه والخدمات الصحية، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة التي تجعل الإقامة داخل الخيام أمراً بالغ الصعوبة.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدة أن الاحتياجات لا تزال هائلة رغم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن عشرات آلاف العائلات تعيش في مراكز إيواء مكتظة، بينما يضطر آخرون للنوم في العراء أو داخل مبان متضررة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى إدخال المواد الأساسية اللازمة لتحسين ظروف الإيواء.

صعوبات معيشية

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، يقول المواطن بلال جمال إن الأوضاع المعيشية أصبحت أكثر صعوبة بعد توقف عدد كبير من التكيات والمطابخ الخيرية عن العمل خلال الفترة الأخيرة.

ويوضح أن آلاف النازحين كانوا يعتمدون بشكل أساسي على الوجبات المجانية التي تقدمها تلك المطابخ لتأمين احتياجاتهم اليومية من الغذاء.

ويضيف جمال أن توقف هذه الخدمات الإنسانية تسبب في زيادة معاناة الأسر النازحة داخل المخيم، حيث بات السكان يقضون ساعات طويلة في البحث عن الطعام أو انتظار المساعدات المحدودة التي تصل بين الحين والآخر، مؤكدا أن كثيرا من العائلات لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.

ويشير إلى أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تأثرا بهذه الظروف، لافتا إلى أن استمرار توقف التكيات يفاقم من أزمة الجوع داخل المخيم ويزيد من الضغوط النفسية والمعيشية على السكان الذين يعيشون أصلا ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة النزوح المستمر.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المطبخ المركزي العالمي قبل أسابيع قليلة توقف عملياته الغذائية في قطاع غزة بسبب نفاد المواد الغذائية الأساسية والوقود، إضافة إلى الضغوط المالية وصعوبة إدخال الإمدادات إلى القطاع.

كما تم الاستغناء بشكل مفاجئ عن نحو 400 موظف كانوا يعملون في المطبخ، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حياة السكان الذين يعتمدون بصورة كبيرة على الوجبات المجانية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عدد الوجبات اليومية التي كانت تقدم داخل القطاع انخفض من نحو مليون وجبة يوميا إلى ما يقارب 200 ألف وجبة فقط، ما تسبب بصدمة واسعة داخل المخيمات ومراكز النزوح.

وتؤكد المنظمات الإنسانية العاملة في غزة أنها تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالوصول الآمن إلى المناطق المتضررة، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول المساعدات ونقص الوقود والمواد الأساسية.

كما تؤثر الأوضاع الأمنية غير المستقرة على قدرة العاملين في المجال الإنساني على توزيع المساعدات بشكل منتظم، ما يهدد بتفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن.