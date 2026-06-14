فيفا يعوض الحكم الصومالي بعد حرمانه من المشاركة في مونديال 2026

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صرف المستحقات المالية كاملة للحكم الصومالي عمر عرتن، رغم غيابه عن إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة قبل انطلاق البطولة.

وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن فيفا سيلتزم بدفع المكافأة المالية المخصصة لعرتن كما لو أنه شارك فعلياً في إدارة مباريات المونديال، في خطوة اعتُبرت محاولة للتخفيف من تداعيات الواقعة التي أنهت حلم الحكم الصومالي بالظهور في أكبر حدث كروي عالمي.

وكان عرتن قد مُنع من دخول الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي، رغم اعتماده رسمياً ضمن قائمة حكام كأس العالم، بعدما خضع لاستجواب استمر 11 ساعة في مطار ميامي الدولي، قبل أن تبلغّه سلطات الهجرة برفض دخوله بسبب عدم قبول جواز سفره الدبلوماسي وتأشيرة الدخول الممنوحة له.

ويعد عرتن، الحاصل على الشارة الدولية منذ عام 2018، من بين 52 حكم ساحة اختارهم فيفا لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، كما كان قد سجل حضوراً بارزاً على الساحة الدولية بإدارته مواجهة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.

وجاء قرار فيفا بعد موجة من الانتقادات التي طالت الاتحاد الدولي على خلفية القضية، أبرزها تصريحات كيث هاكيت، الرئيس السابق للجنة الحكام الإنجليزية، الذي وصف ما حدث بأنه “غير عادل على الإطلاق”، معتبراً أن الحكم الصومالي حُرم من فرصة استثنائية لإثبات قدراته في أهم بطولة كروية في العالم.

وأشار هاكيت إلى أن الحكام المشاركين في البطولة كانوا يتوقعون الحصول على مكافآت تصل إلى نحو 100 ألف دولار، داعياً فيفا إلى تعويض عرتن مادياً بعد فشله في ضمان مشاركته في الحدث العالمي.

ورغم أن التعويض المالي لن يعوض الحكم الصومالي عن خسارة فرصة الظهور في كأس العالم، فإن قرار فيفا يضمن له الحصول على كامل مستحقاته بعد نهاية البطولة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول إجراءات الدخول التي واجهها أحد حكام المونديال المعتمدين.