فلسطين حاضرة في كأس العالم 2026 .. أعلام واحتجاجات ورسائل تضامن خارج الملاعب

منذ صافرة انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لم تقتصر المشاهد المتداولة على أهداف المباريات واحتفالات الجماهير، بل فرضت القضية الفلسطينية حضورها في محيط البطولة عبر فعاليات احتجاجية ورسائل تضامن انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح واحدة من أبرز القضايا التي رافقت الحدث الرياضي الأكبر في العالم.

وبينما يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى إبقاء البطولة بعيدة عن التجاذبات السياسية، شهدت الأيام الأولى للمونديال سلسلة من التحركات الداعمة لفلسطين في المدن المستضيفة، ما أعاد إلى الواجهة الجدل المستمر حول العلاقة بين الرياضة والقضايا السياسية والإنسانية.

العلم الفلسطيني يحضر في افتتاح كأس العالم

في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، خطف النشطاء الأنظار خلال يوم الافتتاح عندما تجمعوا بالقرب من ملعب أزتيكا وشكلوا علماً فلسطينياً بشرياً تزامناً مع انطلاق البطولة.

المشهد الذي انتشر سريعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي حمل رسالة واضحة مفادها أن الحرب في غزة ما زالت حاضرة في وجدان كثيرين حتى في خضم الاحتفال بأكبر حدث كروي على مستوى العالم.

ولم يكن ذلك المشهد الوحيد، إذ أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة رفع الأعلام الفلسطينية خلال فعاليات جماهيرية واحتجاجية نُظمت على هامش البطولة، في مشاهد أعادت إلى الأذهان الحضور الواسع للعلم الفلسطيني في نسخ سابقة من كأس العالم.

من المدرجات إلى الشوارع .. مطالبات باستبعاد إسرائيل

وفي كندا، انتقلت الرسائل الداعمة لفلسطين من الفعاليات الرمزية إلى الاحتجاجات المباشرة، حيث رفع متظاهرون في مدينة تورونتو لافتة ضخمة كُتب عليها “أخرجوا إسرائيل من فيفا”، مطالبين الاتحاد الدولي لكرة القدم باتخاذ إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذها سابقاً بحق دول أخرى بسبب النزاعات والحروب.

وحظيت الاحتجاجات باهتمام إعلامي واسع، خصوصاً مع انتشار صور لمشاركين يرتدون قمصاناً تحمل عبارة “يهود من أجل فلسطين حرة”، في مشهد عكس تنوع الجهات المشاركة في الحراك التضامني مع الفلسطينيين.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه ناشطون ومنظمات حقوقية حول العالم حملاتهم للضغط على المؤسسات الرياضية الدولية من أجل اتخاذ مواقف أكثر وضوحاً تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبينما تتجه الأنظار إلى المنافسة على اللقب العالمي داخل الملاعب، تبدو القضية الفلسطينية حاضرة بقوة خارجها، عبر رسائل جماهيرية واحتجاجات تسعى إلى استثمار الزخم الإعلامي الهائل الذي يرافق كأس العالم لإبقاء الملف الفلسطيني في دائرة الاهتمام الدولية.