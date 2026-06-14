شاهد: عدوان (إسرائيلي) على الضاحية الجنوبية لبيروت

شنت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، عدواناً جديداً استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث جرى قصف مبنى سكني في منطقة الغبيري.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف طال شقة سكنية داخل المبنى، ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة أربعة أشخاص بجروح، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وفي أول تعليق رسمي، زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس أن الاستهداف طال مواقع تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك على خلفية ما وصفاه بإطلاق نار من الجانب اللبناني.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو طبيعة الهدف المستهدف.