مظاهرات أوروبية تطالب بالإفراج عن حسام أبو صفية ووقف العدوان على غزة

شهدت عدة عواصم أوروبية، السبت، مظاهرات ووقفات تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفي مقدمتهم الطبيب حسام أبو صفية، إلى جانب الدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، نظم ناشطون وقفة في ساحة "فونتين ديز إنوسانت" رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورددوا شعارات داعمة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على القطاع.

كما تجمع متظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية لندن، مطالبين بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وخاصة مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، المعتقل منذ أواخر عام 2024. ورفع المشاركون صوره ورددوا هتافات تطالب بحريته وحرية الطواقم الطبية والأسرى الفلسطينيين كافة.

وأكد متحدثون خلال الفعالية أهمية تسليط الضوء على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، مشيرين إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي لمتابعة أوضاعهم الإنسانية والقانونية.

وفي العاصمة الألمانية برلين، شارك مئات المتظاهرين في مسيرة حاشدة رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين، خاصة بعد تداول مشاهد للطبيب حسام أبو صفية خلال إحدى جلسات المحاكمة، أظهرت تدهوراً في حالته الصحية، وسط اتهامات بتعرضه للتجويع وسوء المعاملة.

وفي سياق متصل، أثارت العقوبات التي فرضتها دول غربية على شخصيات ومنظمات استيطانية إسرائيلية جدلاً واسعاً، إذ اعتبر ناشطون وسياسيون أوروبيون أن هذه الإجراءات غير كافية لوقف الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عنها، مطالبين بخطوات أكثر فاعلية تجاه الحكومة الإسرائيلية.