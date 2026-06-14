حماس تعلن تسليم رد الفصائل على مقترح المرحلة الثانية من الخطة السياسية

أعلنت حركة حماس أن الفصائل الفلسطينية سلمت، أمس السبت، ردها الموحد على خطة "خارطة الطريق" التي كانت قد تلقتها من نيكولاي ميلادنوف، ممثل "مجلس السلام"، في 19 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن سلسلة من اللقاءات عُقدت خلال الأسبوع الماضي في القاهرة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وأسفرت عن بلورة موقف وطني موحد جرى تقديمه للجهات المعنية.

وأوضحت أن الفصائل تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"مسؤولية وإيجابية"، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى بكافة بنودها، وخاصة ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف جميع أشكال العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما شددت الفصائل، وفق البيان، على أهمية الالتزام بما تضمنته الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية إلى القطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

وأكدت الحركة أن هذه الخطوات يجب أن تفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ونيل حقه في تقرير المصير.

وأشارت حماس إلى أن وفدها سيواصل لقاءاته في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة المشاورات ودفع الجهود الرامية إلى تنفيذ ما يتم التوافق عليه.