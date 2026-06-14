متظاهرون في تورونتو يطالبون بطرد إسرائيل من "فيفا" خلال فعاليات مونديال 2026

شهدت مدينة تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026، فعالية احتجاجية مناهضة لإسرائيل قبيل ساعات من انطلاق مباراة كندا والبوسنة والهرسك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ورفع متظاهرون ارتدوا قمصاناً كُتب عليها "يهود من أجل فلسطين حرة" لافتة حمراء ضخمة حملت شعار "اطردوا إسرائيل من فيفا"، وقاموا بتغطية مجسم خاص ببطولة كأس العالم 2026 في أحد المواقع البارزة بالمدينة، في خطوة هدفت إلى لفت الانتباه لقضيتهم أمام الجماهير والمتابعين للبطولة.

وأوضح منظمو الاحتجاج أن التحرك يأتي اعتراضاً على استمرار مشاركة الأندية الإسرائيلية المرتبطة بالمستوطنات في المنافسات الرياضية، وللمطالبة بالإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المعتقل لدى السلطات الإسرائيلية منذ أواخر عام 2024.

وقال المتحدث باسم المجموعة المنظمة، فيصل إبراهيم، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يواصل السماح لأندية إسرائيلية تتخذ من مستوطنات الضفة الغربية مقرات لها بالمشاركة في البطولات الرسمية، معتبراً أن ذلك ألحق أضراراً بكرة القدم الفلسطينية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن مطالب المحتجين تتضمن اتخاذ إجراءات بحق الأندية المقامة في المستوطنات، وإنهاء ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا المرتبطة بالقانون الدولي والرياضة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رفض في مارس/آذار الماضي فرض عقوبات على تلك الأندية، معتبراً أن الوضع القانوني للضفة الغربية لا يزال محل جدل، رغم دعوات أطلقتها جهات وخبراء دوليون لاتخاذ إجراءات بحق إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.