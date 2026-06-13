سرقة أحذية ومعدات لاعبي منتخب إنجلترا قبل انطلاق مبارياته في كأس العالم 2026

فتحت الشرطة الأميركية تحقيقاً بعد تعرض معدات منتخب إنجلترا لكرة القدم للسرقة خلال نقلها إلى مقر إقامة الفريق في مدينة كانساس سيتي، حيث يستعد “الأسود الثلاثة” لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن المسروقات شملت أحذية خاصة بعدد من اللاعبين، إضافة إلى كرات ومعدات تدريبية أخرى كانت مخصصة لتحضيرات المنتخب قبل مباراته الافتتاحية في البطولة.

وبحسب التقرير، أوقفت السلطات شخصين للاشتباه بتورطهما في الحادثة، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة وحجم المعدات المفقودة.

وفي المقابل، تحرك الجهاز الإداري للمنتخب الإنجليزي لتوفير بدائل سريعة للمعدات المسروقة، بهدف ضمان عدم تأثر البرنامج التدريبي للفريق قبل انطلاق مشواره في المونديال.

وتأتي الحادثة بعد أيام من واقعة إطلاق نار شهدتها مدينة كانساس سيتي وأسفرت عن إصابة تسعة أشخاص، في حادثة أكدت الشرطة الأميركية أنها لم تكن مرتبطة بمنتخب إنجلترا أو ببطولة كأس العالم.