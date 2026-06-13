كندا ترفض منح نجم غانا تأشيرة دخول لخوض مباراة في كأس العالم 2026

تأكد غياب نجم منتخب غانا توماس بارتي عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026 أمام بنما، بعد رفض السلطات الكندية منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن اللاعب الموجود حالياً مع بعثة غانا في الولايات المتحدة لن يتمكن من السفر إلى تورونتو لخوض المباراة، مؤكداً أن قرارات منح أو رفض التأشيرات تخضع للسلطات الكندية حصراً.

وأضاف فيفا أن الاتحاد الدولي لا يملك أي صلاحية للتدخل في إجراءات الهجرة أو التأثير على قرارات الدول المستضيفة المتعلقة بمنح التأشيرات، ما يجعل غياب بارتي عن مواجهة بنما أمراً واقعاً.

ورغم غيابه عن المباراة التي تستضيفها كندا، سيكون لاعب الوسط الغاني متاحاً للمشاركة في مباراتي منتخب بلاده أمام إنجلترا وكرواتيا، والمقررتين على الأراضي الأميركية ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وتأتي الأزمة قبل أيام من انطلاق مشوار غانا في البطولة، في ضربة فنية مؤثرة للمنتخب الذي يعول على خبرة بارتي في المنافسة العالمية، بينما أعادت القضية إلى الواجهة الجدل بشأن تأثير سياسات التأشيرات والهجرة على المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك