خروقات "إسرائيلية"متواصلة.. قصف ونسف منازل وتحركات عسكرية في عدة محاور

تواصل قوات الاحتلال"الإسرائيلي" ارتكاب خروقات متصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط عمليات عسكرية متفرقة شملت قصفًا وإطلاق نار وتحركات ميدانية في أكثر من محور داخل القطاع.

وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال صعّدت من استهدافها للمناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث سُجلت عمليات نسف وتفجير طالت منازل سكنية، ما أدى إلى دمار واسع في البنية المدنية وخلق حالة من الذعر في صفوف السكان المتبقين في تلك المناطق.

وفي جنوب القطاع، وتحديدًا في مدينة خان يونس، رُصدت تحركات مكثفة لآليات الاحتلال "الإسرائيلية" التي واصلت إطلاق النار بشكل متقطع لكنه متكرر باتجاه مناطق شمال شرق المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط أحياء سكنية.

كما أفادت المصادر بأن طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال واصلت التحليق بكثافة وعلى ارتفاعات منخفضة في أجواء خان يونس، في مؤشر على استمرار العمليات الرصدية والعسكرية في المنطقة، مع تسجيل حالة من التوتر الأمني نتيجة استمرار إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت منذ بدء التصعيد عن استشهاد أكثر من 981 فلسطينيًا وإصابة المئات، وفق معطيات ميدانية متراكمة من الداخل .