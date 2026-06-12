وفاة مشجع ألماني قبل انطلاق كأس العالم 2026

شهدت الساعات التي سبقت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 حادثة مؤسفة في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بعدما توفي مشجع ألماني أثناء محاولته دخول ملعب أزتيكا لمتابعة مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا.

وذكر موقع Publimetro المكسيكي أن المشجع، البالغ من العمر 81 عاماً، تعرض لوعكة صحية خطيرة قرب البوابة رقم 1 في محيط الملعب، ما استدعى استنفار فرق الإسعاف والطوارئ المتواجدة لتأمين الحدث العالمي.

وبحسب التقرير، سارع المسعفون إلى تقديم الإسعافات الأولية وإجراء عمليات إنعاش قلبي رئوي للمشجع في موقع الحادث، قبل نقله بشكل عاجل إلى المعهد الوطني لأمراض القلب في مكسيكو سيتي، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح، حيث أُعلن عن وفاته لاحقاً.

وجاءت الحادثة قبل انطلاق المباراة التي افتتحت منافسات المجموعة الأولى في المونديال، وانتهت بفوز المنتخب المكسيكي على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين دون مقابل أمام جماهير احتشدت في مدرجات ملعب أزتيكا.

ويُعد ملعب أزتيكا أحد أشهر الملاعب في تاريخ كرة القدم، إذ دخل سجل الأرقام القياسية مجدداً بعدما أصبح أول ملعب في العالم يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم في ثلاث نسخ مختلفة، بعد مونديالي 1970 و1986، ثم نسخة 2026 الحالية.