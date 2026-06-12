لوف ينتقد الفيفا ونظام كأس العالم 2026

انتقد المدرب الألماني السابق يواخيم لوف قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً، معتبراً أن النظام الجديد أفقد البطولة جزءاً من تنافسيتها وجودتها الفنية.

وقال لوف، الذي قاد منتخب ألمانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2014، في مقابلة مع قناة RTL الألمانية إنه لم يكن من مؤيدي زيادة عدد المنتخبات المشاركة، مؤكداً أن نظام 32 منتخباً كان أكثر ملاءمة للبطولة.

وأضاف المدرب البالغ من العمر 66 عاماً أن دور المجموعات أصبح أقل إثارة مقارنة بالنسخ السابقة، خاصة مع تأهل عدد من أصحاب المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية، ما قلل من أهمية بعض المباريات في الدور الأول.

ورغم تأكيده احترامه لطموح المنتخبات الصغيرة في المشاركة بالمونديال، رأى لوف أن العدد الحالي للمنتخبات “مبالغ فيه بعض الشيء”، مشدداً على أن كأس العالم يجب أن تحافظ على أعلى مستويات التنافس والجودة الفنية.

واختتم المدرب الألماني تصريحاته بالتأكيد على أنه يفضل بطولة أكثر تنافسية وانتقائية، معتبراً أن الحفاظ على جودة المنافسة يجب أن يكون أولوية الفيفا.