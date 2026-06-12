إيلون ماسك يقترب من لقب أول تريليونير في التاريخ بعد إدراج أسهم “سبيس إكس”

بدأت شركة SpaceX المملوكة للملياردير Elon Musk اليوم الجمعة تداول أسهمها في بورصة ناسداك، بعد تسعير السهم عند 135 دولاراً وطرح نحو 555.6 مليون سهم للاكتتاب، في أكبر إدراج أولي بتاريخ الأسواق الأمريكية.

وبلغت القيمة السوقية للشركة نحو 1.77 تريليون دولار، ما أسهم في رفع ثروة ماسك إلى ما يقارب 982 مليار دولار، ليصبح على بُعد خطوات من أن يكون أول شخص تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار.

ووفق تقديرات الأسواق، فإن أي ارتفاع إضافي في قيمة أسهم شركاته، وعلى رأسها Tesla، قد يدفع صافي ثروته إلى تجاوز التريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ. كما يحتفظ ماسك بسيطرة واسعة على “سبيس إكس” من خلال هيكل أسهم يمنحه أكثر من 80% من القوة التصويتية داخل الشركة.

وجمعت “سبيس إكس” نحو 75 مليار دولار من الطرح العام، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجلته Saudi Aramco عند إدراجها عام 2019، ما يجعل الاكتتاب الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

في المقابل، حذّر محللون وهيئات استثمارية من احتمال تعرض السهم لتقلبات حادة خلال الأيام الأولى من التداول، وهي ظاهرة معتادة في الاكتتابات العامة الكبرى، ما قد ينعكس على أداء السهم وقيمة استثمارات المساهمين الجدد.

ورغم القيود المفروضة على بعض أوامر الشراء والبيع بهدف الحد من المضاربات، دعا الوسطاء المستثمرين إلى توخي الحذر مع بدء التداول، في ظل التوقعات بارتفاع مستويات التذبذب خلال الفترة المقبلة.