حماس: تحريك "الخط الأصفر" اتجاه غرب غزة انتهاك لوقف إطلاق النار ومحاولة لإفشال المفاوضات

اعتبرت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن قيام الجيش الإسرائيلي بإزاحة ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه الغرب في مدينة غزة، وما رافق ذلك من عمليات قصف وتهجير للسكان، يمثل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، إن الخطوة تأتي في سياق ما وصفه بترجمة تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيادة السيطرة على قطاع غزة، معتبراً أنها تعكس استمرار التصعيد الميداني رغم الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة.

وأضاف قاسم أن هذه التطورات تتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة، ومع ما وصفه بالإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية خلال النقاشات، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تعكس، بحسب الحركة، عدم رغبة إسرائيل في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

واتهم الناطق باسم حماس إسرائيل بالسعي إلى تقويض مسار المفاوضات الجارية وإفشال الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات، معتبراً أن استمرار هذه الإجراءات يخدم حسابات سياسية داخلية.

كما انتقد قاسم ما وصفه بصمت الجهات الدولية المعنية وعجز الدول الوسيطة والضامنة عن منع هذه الانتهاكات، داعياً إلى تحرك جاد لضمان الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في القطاع.