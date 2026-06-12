فرنسا تستضيف مؤتمراً دولياً لإحياء حل الدولتين وسط مقاطعة أمريكية وإسرائيلية

تستضيف فرنسا، اليوم الجمعة، مؤتمراً دولياً يهدف إلى إعادة إحياء مسار حل الدولتين، بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين من عشرات الدول، إلى جانب شخصيات من المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع المرتقبة، في حين تقاطع الولايات المتحدة وإسرائيل أعمال المؤتمر.

ويسعى المؤتمر إلى تنشيط المسار السياسي المتعثر وتعزيز التواصل بين الأطراف الداعمة للتسوية، على أن يُختتم بإصدار وثيقة سياسية تحمل اسم "نداء باريس 2026"، تتضمن مقترحات عملية لدفع جهود السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويأتي الاجتماع بعد عام من اعتماد "إعلان نيويورك" المدعوم من الأمم المتحدة، والذي رسم خريطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية، وأسهم في دفع 12 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن انعقاد المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار العنف في المنطقة، وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وتعثر الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن إحياء حل الدولتين أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وفي المقابل، أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة مقاطعتهما للمؤتمر. واعتبرت السفارة الإسرائيلية في باريس أن الاجتماع لن يسهم في تعزيز فرص السلام، مشككة في قدرة فرنسا على أداء دور الوسيط، ومجددة موقفها الرافض للمبادرات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية.

ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر بإعلان خطة عمل من ثماني نقاط، تتضمن الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووقف التوسع الاستيطاني، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ إصلاحات في الحوكمة، إلى جانب تعزيز الدعم الدولي للمجتمع المدني. كما ستُرفع هذه التوصيات إلى قادة مجموعة السبع خلال اجتماعهم المرتقب في جبال الألب الفرنسية.

وتحذر الوثيقة الختامية من تراجع فرص التوصل إلى تسوية سياسية، مشيرة إلى الدمار الواسع في غزة، واستمرار المخاوف الأمنية في إسرائيل، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني وعمليات الضم، التي تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ويُعقد المؤتمر في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعداً في أعمال العنف، ما أثار انتقادات متزايدة من عدد من الدول الغربية لسياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات.

ويؤكد دبلوماسيون أن مشاريع التوسع الاستيطاني، وفي مقدمتها مشروع "إي 1" شرقي القدس، تهدد بتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية، الأمر الذي يقوض الأساس الجغرافي اللازم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي سياق متصل، أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج فرض عقوبات منسقة على شبكات إسرائيلية متهمة بتمويل وتنفيذ أعمال عنف في الضفة الغربية.