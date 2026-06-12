مشروع قانون إسرائيلي يمهد لعودة المستوطنين إلى قطاع غزة

كشف موقع القناة 7 العبرية أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستناقش، يوم الأحد، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء البنود الواردة في قانون فك الارتباط التي تحظر وجود الإسرائيليين وتنقلهم داخل قطاع غزة.

وبحسب الموقع، قدمت مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، التي اعتبرت أن الخطوة تأتي استكمالًا لإلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، وتمهد مستقبلاً لإمكانية استئناف الاستيطان اليهودي داخل قطاع غزة.

وقالت سون هار ميلخ إن المشروع يمثل "الخطوة الأولى على طريق التصحيح الكامل لخطة فك الارتباط"، في إشارة إلى الخطة التي نفذتها إسرائيل عام 2005 وانسحبت بموجبها من القطاع وأخلت المستوطنات المقامة فيه.



