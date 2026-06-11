"حماس": تقدم حقيقي في لقاءات القاهرة وتوافق على موقف وطني موحد

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس وعضو وفد المفاوضات حسام بدران أن لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية الجارية في القاهرة تسير بشكل إيجابي وبنّاء، مشيراً إلى وجود توافق على موقف وطني موحد بشأن خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بدران، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الحركة تواصل أيضاً لقاءاتها مع الوسطاء بروح إيجابية ومسؤولة، بهدف إنجاح الجولة الحالية من المفاوضات، وحماية الشعب الفلسطيني، وإفشال مخططات الاحتلال وأهدافه.

وأضاف أن الجولة الحالية حققت تقدماً حقيقياً يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة، داعياً إلى إلزام الاحتلال بوقف الانتهاكات والجرائم المرتكبة في قطاع غزة، والالتزام بتطبيق التزاماته كاملةً.