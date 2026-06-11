إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بعبوة ناسفة في حي الجابريات بجنين

أصيب ضابط وجندي إسرائيليين، إثر انفجار عبوة ناسفة بقوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الجابريات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وانفجرت عبوة ناسفة على طريق قوة لجيش الاحتلال خلال اقتحامها حي الجابريات على أطراف مدينة جنين.

وأسفر انفجار العبوة عن إصابة ضابط إسرائيلي وأحد الجنود الذين كانوا برفقته، حيث جرى نقلهما بواسطة مروحية إلى المستشفى، فيما وُصفت إصابتهما بأنها متفاوتة الخطورة.

وتأتي عملية تفجير عبوة ناسفة في جنود الاحتلال بعد أكثر من 500 يوم من العدوان الواسع على مدينة جنين ومخيمها، وسط عمليات تدمير ممنهجة وتجريف للبنية التحتية.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيار/مايو استمراراً لأعمال المقاومة، حيث بلغ مجموع العمليات التي تمّ رصدها بحسب مركز معلومات فلسطين -مُعطى- (243) عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً، أسفرت عن إصابة (5) بجراح مختلفة.

وشملت أعمال المقاومة (3) عمليات نوعية، من بينها عملية دهس نفذها الشهيد أمجد جواد النتشة عند مستوطنة "غوش عتصيون" قرب بيت لحم، أسفرت عن إصابة (4) مستوطنين.

كما نفذ الشهيد أيمن الهشلمون عملية إطلاق نار واشتباك مسلح ضد قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم قلنديا بالقدس المحتلة بتاريخ 11/5.

وفجر مقاومون عبوة ناسفة استهدفت قوات الاحتلال على مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.