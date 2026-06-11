"أبو عبيدة" : تصاعد المقاومة في الضفة يثبت فشل محاولات إخضاع الفلسطينيين

أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بما وصفه بـ"بطولة وصمود" مدينة جنين ومقاوميها، موجهاً التحية لأهالي المدينة ومجاهديها عقب العملية التي استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الجابريات.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له اليوم الخميس إن جنين تمثل "شقيقة الروح لغزة في البطولة والصمود"، مثمناً ما اعتبره ضربة وجهها المقاومون لقوات الاحتلال رغم حجم العدوان الذي تعرضت له المدينة خلال الفترة الماضية.

وأكد أن تصاعد العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تصدي أهالي الضفة الغربية لاعتداءات المستوطنين على ممتلكاتهم، يعكس تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه ورفضه للضغوط التي يتعرض لها.

وأضاف أن استمرار الضغوط والإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التوتر والانفجار، معتبراً أن محاولات إخضاع الفلسطينيين لن تحقق أهدافها.