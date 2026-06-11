الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر

تراجع الذهب، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أشهر، متأثراً بارتفاع أسعار النفط عقب الضربات الأمريكية الجديدة على إيران، وهو ما عزز المخاوف بشأن تسارع التضخم واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4063.87 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ 21 نوفمبر الماضي.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس، بنسبة 1.1% لتصل إلى 4086.50 دولاراً للأوقية.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، أمس الأربعاء، بدء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف متعددة داخل إيران خلال ساعات الليل، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل اليوم الخميس، بعدما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز عقب الضربات الأمريكية.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر، كونه لا يدر عائداً لحائزيه.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل خلال مايو أعلى وتيرة نمو في ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مبررات إضافية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 63.15 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1655.06 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 1% ليسجل 1225.25 دولاراً للأوقية.