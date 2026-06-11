روسيا تدعو واشنطن وطهران لضبط النفس وتجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة

دعت روسيا، الخميس، الولايات المتحدة وإيران إلى التحلي بضبط النفس ومواصلة المسار الدبلوماسي، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين وتبادل الهجمات خلال الساعات الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية في تصريحات صحفية إن موسكو تتابع التطورات الأخيرة بقلق بالغ، مشدداً على ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات باعتبارها الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات بين الطرفين.

وجاءت الدعوة الروسية عقب هجمات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية خلال الليل، في أحدث فصول التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، بعد تراجع حالة الهدوء النسبي التي أعقبت وقف إطلاق النار الهش المعلن في أبريل/نيسان الماضي.

وفي الوقت الذي توعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد إيران، مؤكداً استمرار الرد على ما وصفه بـ"التهديدات الإيرانية"، شددت طهران على أنها لن تترك أي هجوم دون رد، متهمة الولايات المتحدة بإفشال جهود التهدئة وتقويض الاستقرار في المنطقة.

وتتزايد المخاوف الدولية والإقليمية من أن يؤدي استمرار الضربات المتبادلة إلى اندلاع مواجهة أوسع تتجاوز حدود الأزمة الحالية، خاصة في ظل تشابك الملفات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط وارتباطها بالتوتر القائم بين واشنطن وطهران.