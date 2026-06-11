حماس تستنكر ملاحقة الأجهزة الأمنية في الضفة وتدعو لوقف التنسيق الأمني والإفراج عن المعتقلين

استنكرت حركة "حماس"، الخميس، استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في اعتقال وملاحقة المطاردين وأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تبادلاً واضحاً للأدوار مع الاحتلال الإسرائيلي لوأد المقاومة وملاحقة عناصرها.

وحذرت الحركة في بيان لها، من خطورة هذه الممارسات المعيبة والنهج اللاوطني واستمرار التنسيق الأمني، في ظل تصاعد حرب الإبادة الشاملة التي يشنها الاحتلال ومليشيات مستوطنيه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفتت إلى أن اعتقال الاحتلال لعشرات المقاومين فور خروجهم من سجون السلطة يشكل جريمة وطنية وطعنة مسمومة في ظهر الشعب ومقاومته في الوقت الذي يواجه فيه حرب إبادة وتهجير غير مسبوقة.

وطالبت السلطة وأجهزتها الأمنية بالتوقف الفوري عن ملاحقة المطاردين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإنهاء ما وصفته بمهزلة التنسيق الأمني، والاصطفاف والانحياز إلى جانب المقاومة.

ودعت كافة أطياف الشعب الفلسطيني إلى اتخاذ موقف وطني جامع وموحد لرفض التنسيق الأمني والضغط على السلطة لوقف هذه الممارسات وحماية المقاومين والمطاردين لمواجهة مخططات الاحتلال في الضفة الغربية.