الأحوال المدنية بغزة تواصل تقديم خدماتها وتنجز 43 ألف معاملة خلال شهر

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية في وزارة الداخلية 43,758 معاملة للمواطنين خلال شهر أيار/مايو الماضي، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأوضحت إحصائية رسمية صادرة عن الإدارة، اليوم الخميس، أن المقر المركزي أنجز 1,119 معاملة، في حين نفذت الفروع التابعة لها في المحافظات 42,639 معاملة خلال الفترة نفسها.

وبيّنت أن المعاملات شملت إصدار بطاقات الهوية وبطاقات التعريف، وإنجاز معاملات المواليد والوفيات، وطلبات التصحيح، إضافة إلى إصدار الإفادات والتصديقات والملخصات الرسمية.

وأكدت الإدارة أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعيها المستمرة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المدنية، ورفع كفاءة الأداء في مختلف المراكز والمكاتب التابعة لها.