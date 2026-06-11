حصيلة ثقيلة في غزة: 72,991 شهيدًا و173 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الخميس، عن وصول 7 إصابات فقط إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة إلى 72,991 شهيدًا.

وأكدت الوزارة في تقريرها أن عدداً من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الركام وفي الطرقات حتى اللحظة، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم.

وأوضحت أن الحصيلة التراكمية منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغت 981 شهيدًا و3,111 مصابًا، فيما تمكنت الطواقم المختصة من انتشال 783 حالة من تحت الأنقاض خلال الفترة نفسها.

وأضافت أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 72,991 شهيدًا، إلى جانب 173,219 جريحًا أصيبوا بدرجات متفاوتة من الإصابات.