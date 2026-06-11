بيترو يهاجم الحرب على غزة ويشبّه ممارسات إسرائيل بالنظام النازي

شبّه الرئيس الكولومبي Gustavo Petro سياسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بـ"الحقبة النازية"، في انتقاد لاذع للحرب المتواصلة على القطاع، معتبراً أن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين تعيد إلى الأذهان واحدة من أكثر الفترات ظلاماً في التاريخ الإنساني.

وخلال كلمة ألقاها أمام United Nations Security Council، قال بيترو إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين سقطوا ضحايا للحرب الإسرائيلية على غزة، مشيراً إلى أن المدنيين، بمن فيهم الأطفال، تعرضوا لقصف مكثف أدى إلى خسائر بشرية هائلة لا يمكن تجاهلها أو التغطية عليها.

وأكد الرئيس الكولومبي أن ما يجري في القطاع يستدعي موقفاً دولياً أكثر جدية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مضيفاً أن المصالح السياسية والاقتصادية لا يمكن أن تحجب حقيقة المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

وأثارت تصريحات بيترو ردود فعل غاضبة لدى المسؤولين الإسرائيليين، إذ هاجمه وزير الخارجية الإسرائيلي Gideon Sa'ar، واصفاً تصريحاته بأنها "وصمة عار"، ومتهماً إياه بمعاداة السامية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر المتصاعد بين كولومبيا وإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تبنت حكومة بيترو مواقف داعمة للفلسطينيين ومنتقدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وكان بيترو قد أعلن في مايو/أيار 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهماً حكومتها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي الخطوة التي أثارت آنذاك ردود فعل إسرائيلية غاضبة. كما استدعت كولومبيا سفيرها من إسرائيل بعد أسابيع من اندلاع الحرب، ما أسهم في تسارع تدهور العلاقات بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، دعمت حكومة بيترو الجهود القانونية الرامية إلى محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، وأعربت عن تأييدها للتحركات المرتبطة بالدعوى التي رفعتها South Africa بشأن اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويُعد بيترو من أبرز قادة أمريكا اللاتينية الذين اتخذوا مواقف حادة تجاه الحرب على غزة، إذ دعا مراراً إلى وقف العمليات العسكرية وإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لحمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.