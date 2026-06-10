"حماس" تحذر من محاولات الاحتلال تفريغ معالم المسجد الأقصى

حذّرت حركة "حماس" من استمرار المحاولات (الإسرائيلية) لتفريغ معالم المسجد الأقصى المبارك بذرائع أمنية، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً يستدعي النفير العام لحماية المسجد وإفشال المخططات عبر تكثيف الرباط وشدّ الرحال.

وأكدت الحركة أن استهداف الاحتلال لأربعة معالم أساسية داخل الأقصى، كان آخرها قبة موسى، من شأنه توسيع دائرة التوتر والغضب في مواجهة هذه السياسات.

وأضافت: "شعبنا لن يستسلم أمام هذه المؤامرات والمساعي التهويدية التي تتبناها حكومة الاحتلال ووزراؤها المتطرفون".

ودعت "حماس" الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف مخططات الاحتلال التي تستهدف فرض وقائع تهويدية تمس الحقوق التاريخية والدينية في القدس.

كما حثّت الأحزاب والحركات والتيارات والعلماء وأحرار العالم على تحمل مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى، وتعزيز الجهود للدفاع عنه وحمايته.