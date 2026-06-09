أمن المقاومة في غزة: إحباط مخططات تخريبية وضبط عملاء مرتبطين بالاحتلال

كشف مصدر في أمن المقاومة بقطاع غزة، في تصريحات للتلفزيون العربي، عن ضبط عدد من العملاء الذين يتلقون توجيهات من عصابات متعاونة مع الاحتلال وبالتنسيق مع أجهزة مخابراته.

وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت اعتراف المتهمين بالعمل على إثارة الفوضى داخل القطاع بهدف استدراج عناصر الشرطة واستهدافهم، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت أيضًا عن مخططات لاستهداف كوادر في المقاومة وقيادات أمنية.

وأضاف أن الاحتلال يعتزم، وفق المعطيات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، توجيه مزيد من العملاء لتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية صادرت أسلحة ومعدات أخرى بحوزة الموقوفين، لافتًا إلى أن عمليات أمنية متواصلة تُنفذ حاليًا لإزالة التهديدات وتعزيز الاستقرار.