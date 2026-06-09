" الفيفا" يتبرأ من أزمة الحكم الصومالي المُرحّل من الولايات المتحدة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لا يتدخل في قرارات التأشيرات أو إجراءات الهجرة التي تتخذها الدول المستضيفة للبطولات، تعليقًا على منع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من دخول الولايات المتحدة رغم اختياره ضمن طاقم حكام كأس العالم 2026.

وقال متحدث باسم “فيفا” إن الاتحاد أُبلغ من الجهات الأمريكية المختصة بأن وضع الحكم الصومالي لن يشهد أي تغيير في الوقت الحالي، ما يعني استمرار قرار منعه من دخول البلاد خلال هذه المرحلة.

من جانبها، أوضحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن أرتان خضع لإجراءات تفتيش إضافية عند وصوله إلى مدينة ميامي قادمًا من إسطنبول، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تُعد روتينية ضمن عمليات التدقيق المتبعة في منافذ الدخول.

وأضافت الإدارة أن نتائج التدقيق أظهرت عدم أهلية المسافر للدخول لأسباب مرتبطة بالتقييم الأمني، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تُطبق على بعض المسافرين القادمين من دول تخضع لمستويات أعلى من الفحص.

وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة الصومالية في تركيا أن السلطات التركية سمحت بدخول الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان إلى أراضيها بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

وأكدت السفارة أن أرتان وصل إلى إسطنبول ويستعد للعودة إلى العاصمة الصومالية مقديشو، معربة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته الجهات التركية خلال هذه الواقعة التي وصفتها بالمؤسفة.