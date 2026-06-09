"الجهاد": الاحتلال خرق وقف إطلاق النار واستهدف كوادرنا

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدداً من كوادرها في قطاع غزة بالتزامن مع جولة المحادثات التي تجريها الفصائل والقوى الفلسطينية في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد خمسة من كوادر الحركة ومجاهديها، إضافة إلى عدد من المدنيين.

واعتبرت الحركة، في بيان صدر الثلاثاء، أن هذا الاستهداف والجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يؤكدان استمرار خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار محاولاته فرض شروطه الأمنية بالقوة والتنصل من الاتفاقات المبرمة.

وأضافت أن الاحتلال يتجاهل جهود الوسطاء ويسعى إلى إفشال المساعي الرامية إلى إلزامه بتنفيذ الاتفاقات، وعلى رأسها وقف الاغتيالات وفتح المعابر.

وأكدت الحركة أن استهداف كوادرها لن يدفعها إلى التراجع عن مواقفها، بل سيزيدها تمسكاً بمطالبها وثوابتها، وفي مقدمتها انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة الإعمار