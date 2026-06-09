أصوات فلسطينية تحذر من الفوضى: غزة تحتاج وقف الحرب لا صراعًا داخليًا

تتواصل على منصات التواصل الاجتماعي حالة الجدل الواسعة حول الدعوات التي أُطلقت للخروج في ما يسمى حراك يوم 26 يونيو/حزيران داخل قطاع غزة، وسط موجة من المواقف الرافضة لهذه الدعوات، والتي اعتبر أصحابها أنها تخدم مشاريع الفوضى والانقسام الداخلي في وقت يعيش فيه القطاع واحدة من أصعب مراحله الإنسانية والسياسية.

وتزامنت هذه المواقف مع اتهامات وجهها ناشطون وكتاب فلسطينيون إلى جهات تقف خلف الدعوات، معتبرين أن توقيتها وأهدافها تثير تساؤلات واسعة، خاصة في ظل استمرار الحرب والحصار والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع.

الكاتب والناشط رازق الحسن طرح سلسلة من التساؤلات بشأن الدعوات المطالبة بإبعاد حركة حماس عن المشهد السياسي في غزة، مؤكداً أن أي دعوة للتغيير يجب أن تسبقها إجابات واضحة حول البديل وآليات إدارة المرحلة التالية.

وفي منشور له، تساءل الحسن عن الجهة القادرة على ضبط الأمن وإدارة القطاع ومنع انزلاقه إلى مزيد من المعاناة، محذراً من أن اللجوء إلى العنف أو المواجهة الداخلية قد يقود إلى حرب أهلية تمزق النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

كما أشار إلى أن القوى الفلسطينية الرئيسية، بما فيها حركة فتح والفصائل الأخرى، لم تتبنَّ دعوات مماثلة، معتبراً أن الحل الأنسب يتمثل في التوافق الوطني بين الفصائل والسلطة الفلسطينية ضمن ترتيبات تحافظ على وحدة المجتمع الفلسطيني وتمنع الانزلاق إلى الفوضى.

"استثمار الألم"

من جهته، اعتبر الناشط محمد النجار أن الداعين إلى حراك 26 يونيو يحاولون استثمار معاناة سكان غزة وتوظيفها سياسياً.

وقال النجار في منشور مطول إن بعض الجهات تستخدم حالة الجوع والإنهاك التي يعيشها السكان كمدخل لدفعهم نحو مواقف تخدم أهدافاً سياسية محددة، متسائلاً عن أسباب تصاعد هذه الحملات في اللحظات السياسية الحساسة وعند اقتراب جولات التفاوض.

وأضاف أن تقييم مثل هذه الدعوات يجب أن يكون من خلال نتائجها المتوقعة، وليس من خلال الشعارات التي ترفعها، محذراً مما وصفه بمحاولات إحداث شرخ في الجبهة الداخلية الفلسطينية.

تحذير من خدمة أجندات الاحتلال

أما الناشطة حنين خاسكيه فرأت أن الدعوات المتداولة ترتبط بما وصفته بمحاولات استغلال معاناة سكان القطاع لتحقيق أهداف سياسية تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في منشور لها إن غزة تحتاج اليوم إلى وقف العدوان ورفع الحصار وإنقاذ السكان من الكارثة الإنسانية، لا إلى فتح جبهات صراع داخلية جديدة قد تمنح حكومة الاحتلال ذرائع إضافية لإطالة أمد الحرب.

وأكدت أن الترويج لمثل هذه الدعوات في الظروف الحالية يحمل تداعيات خطيرة على تماسك المجتمع الفلسطيني ووحدة صفه.

"لماذا ليس ضد الاحتلال؟"

بدوره، انتقد الكاتب صالح بني عواد الدعوات للحراك، متسائلاً عن أسباب توجيه الغضب نحو الداخل الفلسطيني في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية وسقوط الضحايا بشكل يومي.

ورأى بني عواد أن الأولى بأي حراك شعبي أن يكون موجهاً ضد الاحتلال والمسؤولين عن المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، لا نحو صراعات داخلية بين أبناء الشعب الواحد.

هندسة الفوضى واغتيال الذاكرة

الكاتب عابد الزريعي تناول القضية من زاوية تاريخية وسياسية، معتبراً أن اختيار تاريخ 26 يونيو يحمل دلالات تتجاوز البعد التنظيمي للحراك.

وفي مقال حمل عنوان "هندسة الفوضى ومحاولة اغتيال الذاكرة"، قال الزريعي إن التاريخ المقترح يتقاطع مع محطات وطنية فلسطينية مرتبطة بمواجهة الاحتلال، مشيراً إلى أن هذا اليوم يجب أن يبقى مرتبطاً بالذاكرة الوطنية الفلسطينية وقضايا مقاومة الاحتلال، لا بمحاولات خلق تناقضات داخلية أو إثارة الفوضى.

انتقادات لدعوات الخارج

الصحفي سامي مشتهى ركز في منشوره على هوية بعض الداعين للحراك، منتقداً ما وصفه بقيادة أشخاص يقيمون خارج القطاع لمحاولات تحريك الشارع من بعيد.

وقال مشتهى إن سكان غزة الذين يعيشون تحت القصف والنزوح والحصار هم من سيدفعون ثمن أي فوضى أو اقتتال داخلي، بينما يبقى أصحاب الدعوات بعيدين عن تداعيات ما يدعون إليه.

وأضاف أن الواقع القاسي الذي يعيشه الغزيون يجعلهم أكثر إدراكاً لمخاطر أي تحركات قد تؤدي إلى إراقة دماء فلسطينية أو فتح جبهات صراع جديدة داخل المجتمع.

صوت من الخيام

الناشط سائد العالول، وهو من النازحين في قطاع غزة بحسب ما ذكر في منشوره، عبّر عن حالة الإحباط التي يعيشها السكان نتيجة الحرب والظروف الإنسانية الصعبة.

وقال العالول إن الأولوية بالنسبة للغزيين اليوم هي إنهاء الاحتلال ووقف العدوان، معتبراً أن أي حراك شعبي حقيقي يجب أن يوجه بوصلته نحو مواجهة الاحتلال لا نحو تعميق الانقسامات الداخلية.

"غزة تحتاج النجاة"

وفي السياق ذاته، انتقد الناشط خالد أبو صالح الدعوات المتداولة، معتبراً أن من يرفع شعارات الحرص على سكان غزة كان بإمكانه توجيه جهوده نحو تنظيم فعاليات وضغوط دولية لوقف الحرب وإنقاذ المدنيين.

وأكد أبو صالح أن المجتمع الفلسطيني يمتلك وعياً كافياً لتمييز الجهات التي تحاول استغلال معاناته أو توجيه غضبه نحو مسارات تخدم أجندات أخرى.

جدل متواصل

وتعكس هذه المواقف حجم الرفض للدعوات المرتبطة بحراك 26 يونيو، إلا أن القاسم المشترك بين معظم الأصوات الرافضة يتمثل في التحذير من مخاطر الانزلاق إلى الفوضى أو الصدام الداخلي، والتأكيد على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تبقى موجهة نحو وقف الحرب وإنهاء الحصار ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وفي ظل استمرار الحرب وتعقيد المشهد السياسي، يرى مراقبون في هذه الدعوات خطوة قد تقود إلى مزيد من الانقسام الداخلي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة.