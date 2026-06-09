حماس: تقدم في مباحثات القاهرة وصياغة رد فلسطيني موحد لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار

كشف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، طاهر النونو، اليوم الثلاثاء، عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة، مؤكداً أن الحركة والفصائل الفلسطينية تعمل على بلورة موقف وطني موحد بشأن المقترحات المقدمة من الوسطاء لاستكمال مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال النونو، في تصريح لوكالة "صفا"، إن وفد حركة "حماس" والقوى الوطنية الفلسطينية أعدا صياغة مشتركة لرد وصفه بـ"الوطني والمسؤول" على بنود خارطة الطريق التي طرحها الوسطاء، والتي تهدف إلى استكمال تنفيذ الاتفاق والتوصل إلى ترتيبات سياسية وإنسانية تفضي إلى إنهاء الحرب.

وأوضح أن المشاورات لا تزال متواصلة بين مختلف الأطراف للوصول إلى تفاهمات تضمن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومعالجة القضايا العالقة، مشيراً إلى أن الاتصالات الجارية تتناول مختلف الملفات المرتبطة بالمرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكد النونو أن المباحثات تشمل جوانب سياسية وإنسانية وإدارية إلى جانب الملفات الأمنية، وفي مقدمتها تثبيت الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وتسريع عمل اللجنة الإدارية الوطنية وتمكينها من تولي مهامها في قطاع غزة، فضلاً عن تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية والشروع في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.

وأضاف أن النقاشات تتناول كذلك آليات تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتوفير الضمانات اللازمة لحماية المواطنين الفلسطينيين وتهيئة الظروف المناسبة لمرحلة التعافي وإعادة الاستقرار.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، أشار النونو إلى أن وفد قيادة حركة "حماس" برئاسة خليل الحية أجرى سلسلة لقاءات مكثفة في القاهرة خلال الأيام الماضية، شملت اجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى جانب لقاءات مع مسؤولي أجهزة المخابرات في مصر وتركيا، في إطار المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات قدماً.

كما عقد الوفد، بحسب النونو، لقاءات مع الوسطاء وممثلي القوى والفصائل الوطنية والإسلامية لبحث مختلف القضايا المطروحة والوصول إلى موقف فلسطيني موحد تجاهها.

وشدد النونو على أن وفد الحركة والفصائل المشاركة أبدوا مستوى عالياً من المسؤولية والإيجابية خلال جولات الحوار، مؤكداً وجود حرص مشترك على التوصل إلى اتفاق يحظى بإجماع وطني ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والدفع نحو ترتيبات تفضي إلى إنهاء الحرب وبدء عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.