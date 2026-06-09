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الصحة بغزة تدين اعتقال الاحتلال مسعفين من الهلال الأحمر

الرسالة نت - غزة

دانت وزارة الصحة بقطاع غزة، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، سبعة أفراد من طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني على شارع صلاح الدين.

وأشارت الوزارة، في تصريح صباح اليوم، إلى أنه تم الإفراج عن خمسة من أفراد الطاقم بعد إخضاعهم للتحقيق، فيما لا يزال اثنان منهم قيد الاعتقال.

وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري عن سائقي الإسعاف المحتجزين، مؤكدة أن استهداف الطواقم الطبية وعرقلة عملها يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويقوض الجهود الرامية إلى تقديم الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية للمواطنين.

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https://alresalah.news/p/312419

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