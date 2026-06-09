الضفة الغربية تحت الاقتحام: انتشار عسكري واعتقالات وهجمات للمستوطنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة طالت عدداً من مدن وبلدات الضفة الغربية، ترافقت مع عمليات مداهمة واعتقالات وانتشار عسكري في عدة مناطق.

ففي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رافات غرب المدينة، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة، فيما واصلت انتشارها داخل القرية لساعات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية وداهمت عدداً من المنازل، بالتزامن مع اقتحام قرية فقوعة شرق جنين.

وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس شحادة في بلدة عناتا شمال شرق المدينة، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة في شارع المعهد قرب مخيم قلنديا.

أما في جنين، فقد حاصرت قوات الاحتلال منزلاً قرب دوار البيضاوي وأطلقت قذائف “إنيرجا” باتجاهه، في حين اقتحمت قوات أخرى مدينة نابلس عبر حاجز الطور وانتشرت في البلدة القديمة، وسط تحركات عسكرية مكثفة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب مدينة دورا، واعتدت بالضرب على عدد من الشبان، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وفي مسافر يطا جنوب المحافظة، أقدم مستوطنون على دهس كلب حراسة بمحيط منزل فلسطيني في خربة اقواويس.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، أحرق مستوطنون مركبات فلسطينية خلال هجوم على قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس، كما حطموا مركبة فلسطينية في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة، واقتحموا قرية عورتا جنوب شرق نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من العمال الفلسطينيين على حاجز الرنتيس غرب رام الله، في إطار حملات الملاحقة المستمرة بالضفة الغربية.