جرافات الاحتلال تدمر خطوط المياه الرئيسية جنوب طوباس

دمرت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، خطوطًا رئيسية وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون، جنوبي مدينة طوباس، مما أدى لقطع الإمدادات المائية بالكامل عن عشرات العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية.

وأفادت مصادر محلية، نقلا عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن آليات الاحتلال دمرت خطاً رئيسياً ناقلاً للمياه يمتد من بئر "المعيار" باتجاه أراضي المواطنين شرقي طمون.

وأشار "بشارات" إلى تدمير الاحتلال لخطوط فرعية كانت تغذي عشرات الدونمات الزراعية، وتخريب عدادات المياه الخاصة بالمزارعين.

وأوضح أن عمليات التدمير الممنهجة تسببت في عزل تجمعات سكانية ومزارعين عن مصادر المياه، مما ألحق أضراراً بالغة ومباشرة بالمحاصيل المروية والثروة الحيوانية التي تعتمد كلياً على هذه الشبكات.

ويتزامن هذا العدوان ضمن تصعيد إسرائيلي واسع يستهدف البنية التحتية والخدمات الأساسية بمناطق الأغوار، إذ أصدرت سلطات الاحتلال قبل يومين قراراً باستئناف أعمال التجريف في منطقتي "عاطوف" و"الرأس الأحمر" جنوب شرق طوباس، لشق طريق عسكري بطول 22 كيلومتراً يربط بين حاجزي "عين شبلي" و"تياسير".

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية تصاعداً بانتهاكات الجيش والمستوطنين، تشمل تجريف الأراضي، ومصادرة الممتلكات، وهدم المنشآت الرعوية، وتقييد وصول الفلسطينيين لمصادر المياه والمراعي الطبيعية، لدفعهم نحو الرحيل القسري عن أراضيهم لصالح الاستيطان.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 1659 اعتداء خلال شهر أيار/مايو الماضي، من بينها 551 اعتداء نفذها المستوطنون.