بكر: البحرية الإسرائيلية تعتقل 9 صيادين وتهاجم مراكب الصيد قبالة سواحل القطاع

قال المتحدث باسم صيادي غزة إن الزوارق الحربية الإسرائيلية شنت، اليوم، هجمات على مراكب الصيادين على امتداد ساحل قطاع غزة، تخللها إطلاق نار وملاحقة لقوارب الصيد، ما أسفر عن اعتقال تسعة صيادين من مناطق غربي دير البلح ومدينة غزة.

وأوضح أن المعتقلين هم: رائد محمد أبو ريالة، وأيمن بهجت أبو عودة، ومحمد جهاد الصوفي، ومحمود إسماعيل حجحوح، وزهير أحمد القرعان، وجمعة مازن القرعان، وضياء مازن القرعان، ورمضان شعبان أبو عمر، ونمر مازن القرعان.

وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تستهدف الصيادين ومصدر رزقهم، وتفاقم من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى فقدان "فلوكة إنارة" داخل البحر، مرجحاً أن تكون الزوارق الحربية الإسرائيلية قد أقدمت على تفجيرها، الأمر الذي ألحق أضراراً بمعدات الصيد والملاحة المستخدمة من قبل الصيادين.

ودعا المتحدث الجهات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين، وضمان حقهم في العمل والوصول الآمن إلى مناطق الصيد.