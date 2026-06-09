سقوط أول مروحية "أباتشي" أمريكية قرب مضيق هرمز

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدرين، يوم الثلاثاء، قولهما إن مروحية حربية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز أمس الاثنين.

وذكر المصدران للصحيفة، أنه جرى إنقاذ وإجلاء طاقم المروحية، المؤلف من طيارين، بسلام من موقع الحادث.

وبحسب أحد المصدرين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية قد سقطت إثر نيران إيرانية، أو بسبب عطل ميكانيكي أو مشكلة أخرى، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث.

وتعليقًا على الحادث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الطيارين بخير، فيما لم تعلق القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على الحادث حتى اللحظة.

وجاء الحادث بعد أيام من تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة ثم تراجعها، حيث تبادلت إسرائيل وإيران، أمس الاثنين، الضربات العسكرية قبل الإعلان عن العودة إلى هدنة، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أبريل/نسيان الماضي.

ومنذ إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام معظم حركة الملاحة الدولية، لجأ الجيش الأمريكي إلى استعمال مروحيات "أباتشي"، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة من طراز "إم كيو 9 ريبر" وطائرات هجومية من طراز "إف-إيه 18" و"إف-35"، ضمن حملة حصار بحري مكثفة تشنها القيادة المركزية الأمريكية للتصدي لهذا الإجراء الإيراني.